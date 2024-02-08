Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он лучший в мире!» Куик высоко оценил мастерство голкипера Игоря Шестёркина

«Он лучший в мире!» Куик высоко оценил мастерство голкипера Игоря Шестёркина
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик высоко оценил мастерство голкипера Игоря Шестёркина и заявил, что многому научился у россиянина.

«Он лучший в мире! Я очень многому у него научился», — цитирует Куика пресс-служба клуба.

Шестёркин не принимает участие в играх с 27 января. Россиянин усиленно тренируется, чтобы подготовить себя к плей-офф. В текущем сезоне Шестёркин провёл 32 матча, в которых он одержал 19 побед с 89,9% отражённых бросков, что значительно уступает его показателю в карьере — 92%.

Джонатан Куик пришёл в «Рейнджерс» в прошедшее межсезонье. Опытнейший 38-летний вратарь провёл за клуб в текущем сезоне 19 матчей, в которых одержал 12 побед с 91,1% отражённых бросков. Ветеран является стартовым вратарём «Рейнджерс» в последних трёх матчах.

Материалы по теме
Главный тренер «Рейнджерс» объяснил отсутствие Шестёркина в воротах в последних матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android