«Он лучший в мире!» Куик высоко оценил мастерство голкипера Игоря Шестёркина

Вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик высоко оценил мастерство голкипера Игоря Шестёркина и заявил, что многому научился у россиянина.

«Он лучший в мире! Я очень многому у него научился», — цитирует Куика пресс-служба клуба.

Шестёркин не принимает участие в играх с 27 января. Россиянин усиленно тренируется, чтобы подготовить себя к плей-офф. В текущем сезоне Шестёркин провёл 32 матча, в которых он одержал 19 побед с 89,9% отражённых бросков, что значительно уступает его показателю в карьере — 92%.

Джонатан Куик пришёл в «Рейнджерс» в прошедшее межсезонье. Опытнейший 38-летний вратарь провёл за клуб в текущем сезоне 19 матчей, в которых одержал 12 побед с 91,1% отражённых бросков. Ветеран является стартовым вратарём «Рейнджерс» в последних трёх матчах.