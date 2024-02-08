Труба оценил эффектный финт Кучерова, которым россиянин повалил защитника на лёд

Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба оценил момент, в котором российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров эффектным финтом посадил игрока обороны на пятую точку. После обыгрыша россиянин нанёс бросок с неудобной руки в падении мимо ворот.

«Я читал его бросок, разве вы не видели, что он собирался бросать? На мой взгляд, у него получился слабый бросок с неудобной руки (смеётся)», — циитрует Трубу пресс-служба клуба.

Кучеров отметился в матче результативной передачей и набрал 86-е очко в текущем сезоне. Россиянин вновь обошёл звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ, у которого на данный момент 85 очков.

Напомним, в Нью-Йорке прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1).