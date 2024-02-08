Тренер «Сибири» рассказал о своём состоянии после попадания шайбы в лицо

Тренер новосибирской «Сибири» Александр Завьялов рассказал о своём состоянии после попадания шайбы в лицо в домашней игре клуба с хабаровским «Амуром» (4:3 Б).

«Честно говоря, на следующий день после прилёта шайбы я чувствовал себя замечательно, находился в рабочем ритме. Врачи сказали, что на третий день нужно сделать компьютерную томографию и посмотреть, не было ли повреждения глаза. Мне провели исследование – результаты хорошие. Офтальмолог тоже отметил, что с глазом полный порядок», — цитирует Завьялова «БИЗНЕС Online».

Напомним, в одном из игровых эпизодов третьего периода матча шайба попала в Александра Завьялова. Специалист, держась за лицо в крови, ушёл со скамейки вместе с врачом в раздевалку.

Новосибирский клуб с 58 очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Сибирь» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» завтра, 9 февраля.