Стал известен генеральный менеджер сборной США на Турнир четырёх наций и Олимпийские игры

Генеральный менеджер клуба «Миннесота Уайлд» Билл Герин назначен на аналогичную должность в сборной США на Турнир четырёх наций и Олимпийские игры 2026 года, сообщает журналист Дэн Розен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Герин — двукратный обладатель Кубка Стэнли — 1995 года («Нью-Джерси Дэвилз») и 2009 года («Питтсбург Пингвинз»), участник Матча звёзд НХЛ 2001, 2003, 2004 и 2007 годов, победитель Кубка мира 1996 года и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в составе сборной США.

Напомним, Турнир четырёх наций пройдёт в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки — в Канаде и США. Уикенд Матча звёзд НХЛ в сезоне-2024/2025 проводиться не будет.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.