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Жамнов: хороший тест для «Спартака». Паники после третьего гола «Авангарда» не было

Жамнов: хороший тест для «Спартака». Паники после третьего гола «Авангарда» не было
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победный матч с «Авангардом» (5:3).

«Хороший тест для нашей команды, прекрасно понимали, чего ожидать. Очень важно было для нас забить первыми. Единственное, что чуть смазали, начали допускать ошибки, о которых предупреждали ребят. Но в целом они молодцы. Может быть, в каких-то нюансах мы были посвежее, но я бы не сказал, что это сказывалось на протяжении всей игры. У соперника тоже было очень хорошее движение, просто у нас в первом периоде получилась та плотность, о которой просили.

После третьего гола «Авангарда» паники у ребят не было. Просто у нас много молодёжи, которая в таких ситуациях начинает допускать ошибки. Во время тайм-аута надо было чуть успокоить ребят, объяснить, что нужно делать, чтобы выиграть матч. Не сказал бы, что была расслабленность, просто второй гол соперника нас чуть надломил, пошли ненужные ошибки. Но концовку третьего периода сыграли грамотно», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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