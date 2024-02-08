«У нас здесь спорт, а не по блату». Главный тренер «Спартака» — о Матвее Заседе

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победного матча с «Авангардом» (5:3) высказался о возможности нападающего Матвея Заседы попасть в основной состав красно-белых.

«Для нас сейчас самое главное, чтобы все больные и травмированные вернулись, чтобы мы планировали подготовку команды к плей-офф. Сейчас постоянно играем в разных сочетаниях, надеемся, что завершим эту поездку без травм и все ребята, которые с нами поехали, сыграют.

Что нужно Матвею Заседе, чтобы его подняли в «Спартак»? Меня постоянно спрашивают о нём, но людям стоит посмотреть, как он играет за «Химик» в ВХЛ. Всё-таки у нас есть игроки, которые выиграли конкуренцию. У нас здесь спорт, а не по блату. Когда он выиграет конкуренцию, то будет в составе, искусственно вводить его никто не собирается. Очки набирает в ВХЛ? Это вы статистику смотрите, а я советую вам посмотреть игры», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.