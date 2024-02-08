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«Надеюсь, он прислушается». Жамнов рассказал, чего ему не хватает в игре Ковальчука

«Надеюсь, он прислушается». Жамнов рассказал, чего ему не хватает в игре Ковальчука
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победного матча с «Авангардом» (5:3) рассказал, чего не ему не хватает в игре нападающего красно-белых Ильи Ковальчука.

«Ковальчук – опытный хоккеист, все это понимают. Конечно, он много подсказывает молодым ребятам. Единственное, хотелось бы, чтобы он больше бросал, постоянно говорю ему об этом, но пока что-то не получается. Надеюсь, он прислушается. А так – здорово отыграл сегодня, в том числе и в тот момент, когда мы перешли на игру в три звена», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

40-летний Ковальчук сыграл 16 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. В следующем матче «Спартак» встретится с «Барысом» 10 февраля.

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