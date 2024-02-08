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Инсайдер НХЛ высказался о будущем Бучневича в «Сент-Луисе»

Инсайдер НХЛ высказался о будущем Бучневича в «Сент-Луисе»
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что «Сент-Луис Блюз» вряд ли пойдёёт на увеличение контракта российского нападающего Павла Бучневича. Напомним, соглашение 28-летнего форварда с кэпхитом $ 5,8 млн заканчивается в конце сезона-2024/2025.

«Его кэпхит — вполне торгуемый актив клуба. Его статистика за клуб (182 очка в 183 играх) весьма существенна. Даг Армстронг (генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз». — Прим. «Чемпионата») взял Бучневича у «Нью-Йорк Рейнджерс», потому что не хотел платить ему как ограниченно свободному агенту. Ради этого он отказался от выбора во втором раунде на драфте. Действительно ли он собирается платить Бучневичу, которому на момент начала сделки исполнится 30 лет, по долгосрочному контракту, который позволит хоккеисту получать около $ 8 млн? Ответ, по мнению многих команд, — нет», — заявил Серавалли.

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