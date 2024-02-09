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Кочетков пропустил курьёзный гол с центра площадки в матче НХЛ и был заменён

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Каролины». Отметим, в первом периоде российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков пропустил курьёзный гол с центра после броска Самуэль Жирара. После этого Кочетков был заменён.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне НХЛ Кочетков принял участие в 26 матчах.

На данный момент «Каролина» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 61 очко. «Колорадо», в свою очередь, занимает второе место на Западе, набрав 68 очков.