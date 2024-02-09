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Кочетков пропустил курьёзный гол с центра площадки в матче НХЛ и был заменён

Кочетков пропустил курьёзный гол с центра площадки в матче НХЛ и был заменён
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Нечас (Шей, Стаал) – 01:52     2:0 Нечас (Бёрнс, Терявяйнен) – 06:25     3:0 Нечас (Терявяйнен, Славин) – 16:51     3:1 Паризе – 19:33     3:2 Жирар (Кольяно) – 19:40     4:2 Бантинг (Терявяйнен, Бёрнс) – 32:06 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Каролины». Отметим, в первом периоде российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков пропустил курьёзный гол с центра после броска Самуэль Жирара. После этого Кочетков был заменён.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне НХЛ Кочетков принял участие в 26 матчах.

На данный момент «Каролина» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 61 очко. «Колорадо», в свою очередь, занимает второе место на Западе, набрав 68 очков.

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