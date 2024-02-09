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«Бостон» всухую переиграл «Ванкувер»

«Бостон» всухую переиграл «Ванкувер»
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Сегодня, 9 февраля, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Брэд Маршан, Дэнтон Хайнен, Морган Гики и Павел Заха.

После 51 матча «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 73 очками. «Ванкувер» занимает первое место в Западной конференции, набрав 73 очка в 51 игре.

Следующий матч «Бостон» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Ванкувер» сыграет с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Маршан (Койл) – 00:32 (sh)     2:0 Хайнен (Койл) – 15:37 (sh)     3:0 Гики (Пастрняк) – 20:34     4:0 Заха (ван Римсдайк, Пастрняк) – 20:49    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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