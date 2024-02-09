«Бостон» всухую переиграл «Ванкувер»

Сегодня, 9 февраля, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Брэд Маршан, Дэнтон Хайнен, Морган Гики и Павел Заха.

После 51 матча «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 73 очками. «Ванкувер» занимает первое место в Западной конференции, набрав 73 очка в 51 игре.

Следующий матч «Бостон» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Ванкувер» сыграет с «Детройт Ред Уингз».

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