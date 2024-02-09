Кузьменко повторил достижение Макарова в составе «Калгари»

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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Калгари Флэймз» (3:5).

Победный гол гостей в этой встрече на счету российского нападающего Андрея Кузьменко.

Таким образом, россиянин отличился во втором матче подряд за «Флэймз» после своего обмена из «Ванкувер Кэнакс». Двумя днями ранее он поразил ворота «Бостон Брюинз» (4:1).

Этот результат помог Кузьменко повторить достижение своего соотечественника Сергея Макарова, который так же смог отличиться в двух своих первых матчах за «Калгари» в сезоне-1989/1990.

Всего на счету Кузьменко в текущем регулярном чемпионате, с учётом его выступлений за «Ванкувер», 23 (10+13) очка в 45 матчах.

«Калгари» одержал третью победу подряд, набрал 53 очка и занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции.