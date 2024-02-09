Маршан вплотную приблизился к Фёдорову по голам в меньшинстве в истории НХЛ

Сегодня, 9 февраля, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 4:0.

Первую шайбу хозяев в этом матче забросил нападающий Брэд Маршан, причём сделал это при игре в меньшинстве.

Таким образом, этот гол стал 35-м в карьере канадца, заброшенным в момент, когда у его команды меньше игроков на льду, чем у соперника. По этому показателю Маршан вышел на девятое место в истории НХЛ, сравнявшись с Диком Грэмом и Тео Флери. Всег лишь на одну шайбу в этом списке Маршан отстаёт от Сергея Фёдорова (36), который ныне возглавляет московский ЦСКА.

После 51 матча «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 73 очками.