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Маршан вплотную приблизился к Фёдорову по голам в меньшинстве в истории НХЛ

Маршан вплотную приблизился к Фёдорову по голам в меньшинстве в истории НХЛ
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Сегодня, 9 февраля, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 4:0.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Первую шайбу хозяев в этом матче забросил нападающий Брэд Маршан, причём сделал это при игре в меньшинстве.

Таким образом, этот гол стал 35-м в карьере канадца, заброшенным в момент, когда у его команды меньше игроков на льду, чем у соперника. По этому показателю Маршан вышел на девятое место в истории НХЛ, сравнявшись с Диком Грэмом и Тео Флери. Всег лишь на одну шайбу в этом списке Маршан отстаёт от Сергея Фёдорова (36), который ныне возглавляет московский ЦСКА.

После 51 матча «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 73 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Маршан (Койл) – 00:32 (sh)     2:0 Хайнен (Койл) – 15:37 (sh)     3:0 Гики (Пастрняк) – 20:34     4:0 Заха (ван Римсдайк, Пастрняк) – 20:49    
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