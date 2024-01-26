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Маршан вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертаймах, догнав Ягра

Маршан вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертаймах, догнав Ягра
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз принимала на своей площадке «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились нападающие Давид Пастрняк, Трент Фредерик и Брэд Маршан, который принёс победу «мишкам» в дополнительное время. Для Маршана этот гол стал 19-м за карьеру в НХЛ в овертаймах, благодаря чему он вышел на третье место в истории НХЛ, повторив результат чешской легенды Яромира Ягра.

Рекорд НХЛ принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» российскому форварду Александру Овечкину (26), второе место занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» канадский нападающий Сидни Кросби (20).

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