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Купер: я разочарован тем, какой «Тампа» вернулась после паузы. Команда не в форме

Купер: я разочарован тем, какой «Тампа» вернулась после паузы. Команда не в форме
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Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:6).

«Я разочарован тем, какими мы вышли после этой паузы на Матч звёзд НХЛ. Казалось, что у нас будет немного больше сил, однако всё наоборот – мы выглядим медленнее. Очевидно, команда не в форме, будто позади 10 дней отпуска. Вся та тяжёлая работа, которую мы проделали ранее, оказалась впустую. Теперь нам придётся снова набирать через игры, но это не такой простой способ, как многим кажется.

Мы пропустили шесть после двух периодов. Таким способом нельзя выигрывать матчи.

В прошедшем матче игроки «Тампы» упустили великолепные возможности. В ближайшие дни это станет для нас ключевым моментом, на который нам необходимо обратить внимание», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Напомним, что после возобновления регулярного сезона НХЛ «Тампа» уступила в двух выездных играх кряду – «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3) и «Нью-Йорк Айлендерс» (2:6). Подопечные Купера занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 59 очков в 52 матчах.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Добсон – 04:07     1:1 Кучеров (Рэддиш) – 06:42     2:1 Барзал (Хорват) – 14:07     3:1 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 18:35     3:2 Хагель (Чирелли, Хедман) – 21:14 (pp)     4:2 Пулок (Энгвалль) – 27:10 (pp)     5:2 Хорват (Барзал, Пелеч) – 28:18     6:2 Сизикас – 35:22    
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