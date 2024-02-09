Овечкин забросил 16-ю шайбу в ворота Бобровского. Больше он забивал только Флёри

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз поразил ворота своего соотечественника – Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз» (2:4) в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, это уже 16-я шайба в ворота Бобровского в исполнении Овечкина. Среди действующих вратарей больше он забрасывал лишь одному голкиперу лиги – 39-летнему канадскому стражу ворот Марку-Андре Флёри, ныне выступающего за «Миннесоту Уайлд».

Напомним, в прошедшем матче Овечкин провёл на льду 19 минут 30 секунд и отметился заброшенной шайбой, продлив голевую серию до трёх матчей. Он завершил игру с показателем полезности «-2». Всего в нынешнем сезоне на счету Александра 33 (11+22) результативных действия в 46 играх при показателе полезности «-18».