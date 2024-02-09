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Главный тренер «Калгари» назвал сильные качества Кузьменко, которые он увидел за две игры

Главный тренер «Калгари» назвал сильные качества Кузьменко, которые он увидел за две игры
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48-летний канадский специалист Райан Хаска, возглавляющий «Калгари Флэймз», позитивно оценивает игру 28-летнего российского нападающего Андрея Кузьменко, который отличился двумя шайбами в двух первых играх за новую команду.

«Сразу, что бросается в глаза – это его сила в атаке, он способен защитить шайбу от оппонента. В то же время, Андрей способен и обыграть, а когда есть возможность – нанести бросок, который у него на отличном уровне», — приводит слова Хаски пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Отметим, минувшей ночью «Калгари» разобрался на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3). Кузьменко, отличившийся во второй игре кряду, провёл на льду 16 минут 8 секунд и завершил игру с показателем полезности «0».

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