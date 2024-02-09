«Я не вижу у них осмысленных действий». Рыбин — о шансах «Вашингтона» на плей-офф

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин оценил вероятность попадания «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф — 2024.

«Каковы шансы „Вашингтона“ на попадание в плей-офф? С той игрой, которую они сейчас показывают, им будет крайне тяжело это сделать. Честно говоря, я не вижу у них каких-то осмысленных действий», — сказал Рыбин в интервью RT.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:2. «Вашингтон» потерпел шестое поражение подряд, остался с 51 очком и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Бостон Брюинз» 10 февраля в 23:30 мск.