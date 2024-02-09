Athletic рассказал, каких игроков «Вашингтон» может обменять, если не попадёт в плей-офф

Журналист Пьер Лебрюн в статье на портале The Athletic рассказал, что «Вашингтон Кэпиталз» может расстаться с Максом Пасиоретти и Джоэлем Эдмундсоном при условии, что клуб не попадёт в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Обменять Энтони Манту будет непросто, даже с сохранением зарплаты, учитывая его кэпхит, но ситуация с Пасиоретти и Эдмундсоном интригует. Начнём с того, что у Пасиоретти есть пункт о 100-процентном запрете на перемещение, поэтому он и его агент контролируют этот процесс. Но я считаю, что ради подходящей формы и шанса побороться за Кубок он может начать рассматривать возможный обмен. Обладатель Кубка Стэнли — 2019 в составе „Сент-Луис Блюз“ Эдмундсон заинтересует команды во вторую очередь», — сказано в статье.

Напомним, кэпхит Пасиоретти — $ 2 млн, Эдмундсона — $ 1,75 млн.