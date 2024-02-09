Подозреваемый в непреднамеренном убийстве Адама Джонсона отпущен под залог

Задержанного по подозрению в смерти хоккеиста Адама Джонсона во время матча мужчину отпустили под залог, сообщает Sky News со ссылкой на заявление полиции.

Мужчина был арестован в середине ноября 2023 года по подозрению в непредумышленном убийстве и в пятницу был освобождён под залог до 25 апреля 2024 года, говорится в заявлении полиции Южного Йоркшира. В силовых структурах заявили, что «в настоящее время их мысли остаются с семьёй Адама».

Напомним, 28 октября во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер», 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но не сумели спасти ему жизнь.