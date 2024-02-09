Палата ФХР и КХЛ вновь перенесла решение по заявлению «Сибири» о снятии очков с клуба

В заседании совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ по заявлению «Сибири» об отмене решения Лиги объявлен перерыв до 12 февраля, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, первоначальное заседание было 6 февраля. На нём какого-либо решения вынесено не было, и палата ФХР и КХЛ переносила заседание на 9 февраля.

17 января 2024 года ХК «Сибирь» было присуждено четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров. В двух матчах с «Барысом», а также в играх с «Автомобилистом» и «Авангардом» в заявке «Сибири» было четыре легионера, хотя по правилам КХЛ лимит составляет три иностранных хоккеиста. Обнаружилось, что нападающий «Сибири» Фёдор Гордеев имеет американское спортивное гражданство и должен учитываться в КХЛ как легионер. В четырёх матчах в заявке новосибирцев было четыре легионера — Гордеев, Тревор Мёрфи, Энди Андреофф и Тейлор Бек.