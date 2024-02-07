Агент Бабаев — о решении КХЛ по «Сибири»: ошиблись обе стороны, а наказали только клуб

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о ситуации «Сибири», которая была лишена четырёх очков за превышение количества легионеров в матчах.

«Да, была ошибка со стороны «Сибири», но как КХЛ допустила, что впоследствии хоккеист провёл столько матчей? Значит, что-то в лиге неправильно, нужно принимать дифференцированные решения. Нашли бы золотую середину, сняли с клуба не четыре, а два очка, например.

«Сибирь» наказали слишком строго? Дело не в строгости. Решение о наказании принято правильно, но нужна последовательность. Главное – справедливость. Получается, что ошиблись обе стороны, а наказали только клуб. Нужно уметь признавать свои ошибки и искать компромисс», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, 17 января 2024 года ХК «Сибирь» было присуждено четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров из-за спортивного гражданства США у Фёдора Гордеева.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»: