Глава Федерации хоккея Словакии ответил на вопрос о возможном участии игроков КХЛ на ЧМ

Президент Федерации хоккея Словакии Мирослав Шатан высказался относительно возможного участия игроков КХЛ на чемпионате мира за национальную команду этой страны.
«Я думаю, что эта тема созреет и какое-то решение придётся принять в апреле. Оно будет проанализировано с нескольких точек зрения, и мы пока не хотим его комментировать. Когда это будет необходимо, мы дадим наш ответ», — приводит слова Шатана Pravda.sk.
Отметим, что на словацком сайте проходило голосование: «Стоит ли приглашать игроков из КХЛ в сборную Словакии?» 63,1% болельщиков выступили за приглашение таких хоккеистов.
Сборная Словакии на чемпионате мира в Чехии в группе сыграет с национальными командами США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана и Польши.
Ранее главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи высказался относительно возможного выступления игроков из КХЛ за национальную команду на чемпионате мира — 2024.