Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глава Федерации хоккея Словакии ответил на вопрос о возможном участии игроков КХЛ на ЧМ

Глава Федерации хоккея Словакии ответил на вопрос о возможном участии игроков КХЛ на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея Словакии Мирослав Шатан высказался относительно возможного участия игроков КХЛ на чемпионате мира за национальную команду этой страны.

«Я думаю, что эта тема созреет и какое-то решение придётся принять в апреле. Оно будет проанализировано с нескольких точек зрения, и мы пока не хотим его комментировать. Когда это будет необходимо, мы дадим наш ответ», — приводит слова Шатана Pravda.sk.

Отметим, что на словацком сайте проходило голосование: «Стоит ли приглашать игроков из КХЛ в сборную Словакии?» 63,1% болельщиков выступили за приглашение таких хоккеистов.

Сборная Словакии на чемпионате мира в Чехии в группе сыграет с национальными командами США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана и Польши.

Ранее главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи высказался относительно возможного выступления игроков из КХЛ за национальную команду на чемпионате мира — 2024.

Материалы по теме
«Нам бы хотелось иметь их в команде, но...» Тренер сборной Словакии — об игроках из КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android