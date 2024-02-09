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«Сибирь» победила «Нефтехимик» в принципиальном матче в борьбе за плей-офф на Востоке

В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода Булат Шафигуллин с передач Жан-Себастьена Ди и Александра Дергачёва открыл счёт во встрече. За 37 секунд до окончания второго игрового отрезка Энди Андреофф с передач Тейлора Бека и Динара Хамидуллина восстановил равенство в счёте.

В овертайме Энди Андреофф принёс победу гостям, оформив дубль.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 11 февраля. В этот же день «Сибирь» в «сибирском дерби» в Омске встретится с «Авангардом».

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