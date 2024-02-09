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«Сибирь» победила «Нефтехимик» в принципиальном матче в борьбе за плей-офф на Востоке

«Сибирь» победила «Нефтехимик» в принципиальном матче в борьбе за плей-офф на Востоке
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В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2024, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шафигуллин (Ди, Дергачёв) – 23:45 (5x5)     1:1 Андреофф (Бек, Хамидуллин) – 39:23 (4x4)     1:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 64:59 (4x3)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода Булат Шафигуллин с передач Жан-Себастьена Ди и Александра Дергачёва открыл счёт во встрече. За 37 секунд до окончания второго игрового отрезка Энди Андреофф с передач Тейлора Бека и Динара Хамидуллина восстановил равенство в счёте.

В овертайме Энди Андреофф принёс победу гостям, оформив дубль.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 11 февраля. В этот же день «Сибирь» в «сибирском дерби» в Омске встретится с «Авангардом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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