Премьер-министр Словакии: люди в КХЛ не занимаются политикой, он играют в хоккей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоумение в связи с преследованием хоккеистов за их игру в Континентальной хоккейной лиге.

«Прежде всего давайте заметим, насколько мы все фальшивы. Почему российских игроков из НХЛ не банят в США и Канаде? Наш хоккеист (Юлиус Гудачек. — Прим. «Чемпионата»), игравший в КХЛ, отправился в Чехию. Там ему запретили выступать, и сегодня он играет в Германии. Но есть ряд фантастических русских и белорусов, которые играют в НХЛ. Там никто ничего против этого не смеет сказать. Я бы никогда не смешивал политику и спорт.

Почему мы вредим себе? Почему хоккеистам, играющим в КХЛ, не поехать на чемпионат мира? Я этого не понимаю. Сейчас я говорю о словацких хоккеистах, которые играют в КХЛ, второй лучшей хоккейной лиге мира. Ведь каждый спортсмен хочет играть в хорошей и качественной лиге. Поэтому он едет туда зарабатывать деньги и играть в качественный хоккей. Однако он там не занимается политикой, он там играет в хоккей, поэтому, если бы это зависело от меня и я мог принять такое решение, я бы без колебаний пригласил словацких игроков представлять сборную, потому что тогда наш результат может быть ещё лучше», — цитирует Фицо Pravda.sk.