Daily Faceoff: Чинахов — постоянство атаки «Коламбуса»

Журналист Тайлер Кюл в статье на сайте Daily Faceoff заявил, что «Коламбус Блю Джекетс» должен сохранить у себя в команде российского нападающего Егора Чинахова на будущие сезоны.

«Он является ярким пятном в этой группе нападающих, молодой игрок, которого, мы надеемся, они смогут сохранить и расти вместе с ним. Что мне в нём нравится, так это не 14 голов в 39 матчах, а несколько дублей и пара хет-триков. Чинахов — это постоянство атаки «Коламбуса», — сказано в статье.

Всего в этом регулярном чемпионате на счету 23-летнего россиянина 24 (14+10) очка в 39 матчах за клуб из Огайо. Он имеет показатель 0,61 очка в среднем за матч в нынешнем сезоне. Чинахов находится в системе «Коламбуса» с сезона-2021/2022.