Чинахов в сезоне бросил сильнее, чем победитель конкурса на Матче звёзд Кейл Макар

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар выиграл конкурс на самый сильный бросок на Матче звёзд НХЛ. Сила его броска составила 164,96 км/ч.

Напомним, ранее стало известно, что российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов обладает самым сильным броском в нынешнем сезоне среди всех игроков клуба. 23-летний форвард занял весь топ-3 самых сильных бросков за первую половину сезона «Блю Джекетс: 166,6 км/ч, 164,3 км/ч и 161,6 км/ч.

Таким образом, по силе броска Чинахов обошёл победителя конкурса Матча звёзд Макара.

Всего в этом регулярном чемпионате на счету 23-летнего россиянина 24 (14+10) очка в 39 матчах за клуб из Огайо. Он имеет показатель 0,61 очка в среднем за матч в нынешнем сезоне. Чинахов находится в системе «Коламбуса» с сезона-2021/2022.