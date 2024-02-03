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Чинахов в сезоне бросил сильнее, чем победитель конкурса на Матче звёзд Кейл Макар

Чинахов в сезоне бросил сильнее, чем победитель конкурса на Матче звёзд Кейл Макар
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар выиграл конкурс на самый сильный бросок на Матче звёзд НХЛ. Сила его броска составила 164,96 км/ч.

Напомним, ранее стало известно, что российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов обладает самым сильным броском в нынешнем сезоне среди всех игроков клуба. 23-летний форвард занял весь топ-3 самых сильных бросков за первую половину сезона «Блю Джекетс: 166,6 км/ч, 164,3 км/ч и 161,6 км/ч.

Таким образом, по силе броска Чинахов обошёл победителя конкурса Матча звёзд Макара.

Всего в этом регулярном чемпионате на счету 23-летнего россиянина 24 (14+10) очка в 39 матчах за клуб из Огайо. Он имеет показатель 0,61 очка в среднем за матч в нынешнем сезоне. Чинахов находится в системе «Коламбуса» с сезона-2021/2022.

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