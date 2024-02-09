«Если канадцы надавят, всё будет хорошо». Кожевников — о возвращении сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался относительно возможного возвращения сборной России к международным соревнованиям.

«Канадцы — очень сильная организация, они почти как весь мир подчиняются американцам. Так что будем смотреть, что они скажут. Если канадцы надавят, то будет всё хорошо. Потому что для канадцев и американцев турнир без России — это не тот турнир, которые они могут себе занести в плюс», — приводит слова Кожевникова «ВсёПроСпорт».

Напомним, Совет ИИХФ на следующей неделе должен решить вопрос, сможет ли Россия участвовать в чемпионате мира 2025 года в Швеции и Дании. Российская сборная уже отстранена от участия в предстоящем мировом первенстве 2024 года в Чехии.