Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это связано с безопасностью». В Швеции и Финляндии по-прежнему против возвращения России

«Это связано с безопасностью». В Швеции и Финляндии по-прежнему против возвращения России
Аудио-версия:
Комментарии

Правление Международной федерации хоккея 12-13 февраля проведёт двухдневное заседание в Цюрихе. Одним из наиболее значимых вопросов повестки дня касается возможного участия сборных России и Беларуси в международных соревнованиях в сезоне2024/2025, а также выступления на Олимпиаде — 2026.

Представители хоккейных ассоциаций Швеции и Финляндии по-прежнему выступают против возвращения национальной команды России к международным соревнованиям.

«Решение по этому вопросу в конечном итоге будет принимать правление ИИХФ. Отдельные страны не принимают решений. Ситуация не изменилась, поэтому позиция Финляндии остаётся прежней», — заявил представитель Финляндии Хейкки Хиетанен.

«В нынешней ситуации мы считаем невозможным участие России и Беларуси. Это во многом связано с безопасностью игроков и мероприятий. Я считаю, что ситуация не изменилась, поэтому позиция Швеции ясна», — сказал президент Шведской федерации хоккея Андерс Ларссон.

Материалы по теме
Президент ИИХФ Тардиф ответил на вопрос об участии сборной России на Олимпийских играх
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android