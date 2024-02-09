«Это связано с безопасностью». В Швеции и Финляндии по-прежнему против возвращения России

Правление Международной федерации хоккея 12-13 февраля проведёт двухдневное заседание в Цюрихе. Одним из наиболее значимых вопросов повестки дня касается возможного участия сборных России и Беларуси в международных соревнованиях в сезоне2024/2025, а также выступления на Олимпиаде — 2026.

Представители хоккейных ассоциаций Швеции и Финляндии по-прежнему выступают против возвращения национальной команды России к международным соревнованиям.

«Решение по этому вопросу в конечном итоге будет принимать правление ИИХФ. Отдельные страны не принимают решений. Ситуация не изменилась, поэтому позиция Финляндии остаётся прежней», — заявил представитель Финляндии Хейкки Хиетанен.

«В нынешней ситуации мы считаем невозможным участие России и Беларуси. Это во многом связано с безопасностью игроков и мероприятий. Я считаю, что ситуация не изменилась, поэтому позиция Швеции ясна», — сказал президент Шведской федерации хоккея Андерс Ларссон.