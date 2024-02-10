Флёри вышел на второе место в истории НХЛ по количеству игр с 30+ сейвами

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри сделал 34 сейва в игре против своей бывшей команды. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 39-летний голкипер вышел на второе место в истории НХЛ по количеству игр с 30 и более сейвами, догнав Крэйга Андерсона. У вратарей по 189 таких матчей. Лидирует Роберто Луонго, у которого 226 встреч с 30+ спасениями.

«Миннесота» набрала 51 очко и поднялась на 12-е место турнирной таблицы Западной конференции. «Питтсбург», в свою очередь, занимает 10-ю строчку на Востоке, имея в своём активе 53 очка.