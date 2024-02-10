Главный тренер «Рейнджерс» оценил игру Шестёркина в матче с «Чикаго»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил победу над «Чикаго Блэкхоукс» и рассказал об игре российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина.

«Я думаю, никто не доволен тем, как мы играли. Я довольно честен. Самое главное — мы получили два очка. Победа в кармане. Мы исправим кое-что и в следующей игре будем лучше.

Игорь сегодня выглядел хорошо. Если вы посмотрите на пропущенные голы, то увидите, что он мало что мог сделать в этих моментах», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.