Ларионов: игра на классе и зрелищность — это ДНК и главная характеристика «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Сочи» (5:3) рассказал о стиле игры, которого нижегородский клуб старается придерживаться.

«Вы знаете, хочется видеть игру на классе и зрелищность. Это наша ДНК, это, наверное, главная характеристика “Торпедо”. Я понимаю, о чём вы говорите. Эстетика игры, которая даёт удовольствие зрителям, в то же время даёт ту лёгкость, то наслаждение процессом и игрой, которые вы должны получать.

Опять-таки, можно сослаться на тех людей, которые пока отсутствуют по ряду причин — по травмам и так далее. Они играют большую роль именно в зрелищности команды «Торпедо», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

Напомним, нижегородский клуб одержал вторую победу подряд после неудачной серии из пяти поражений кряду. В следующей встрече «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча состоится 11 февраля и начнётся в 17:00 мск.