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Американский форвард «Барыса» вернулся в состав спустя месяц, пропущенный из-за травмы

Американский форвард «Барыса» вернулся в состав спустя месяц, пропущенный из-за травмы
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«Барыс» сообщил о возвращении в строй американского нападающего Джозефа Лабейта перед домашним матчем с московским «Спартаком». Игра состоится сегодня, 10 февраля, и начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
1-й период
0 : 0
Спартак
Москва

«Из списка травмированных выведен Джозеф Лабейт, в лазарете по-прежнему числятся Алекс Грант и Батырлан Муратов», — сказано в сообщении пресс-службы «Барыса». Напомним, последний раз Джозеф играл 7 января в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (3:5).

В нынешнем сезоне 30-летний форвард сыграл за астанинский клуб 41 встречу, забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач.

Клуб из столицы Казахстана первым из Восточной конференции потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024. Команда из Астаны набрала 46 очков после 60 матчей и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Востока.

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