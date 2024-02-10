«Им следует сделать сноску». Экс-вратарь НХЛ — о возможном недопуске России на ОИ

Бывший вратарь НХЛ, а ныне журналист, Джейми МакЛеннан выразил мнение о возможном недопуске сборной России на предстоящие Олимпийские игры в 2026 и 2030 годах.

«Это жизненные дела, реальные, и они намного выше наших компетенцией. Я надеюсь, что эти вещи и жизнь в целом изменятся и в ближайшие пару лет всё вернётся в норму. Не будет больше никаких конфликтов и всего такого. Но просто первое, о чём я подумал, когда они сказали про «турнир лучших из лучших»: в этой ситуации им следует сделать сноску рядом с названием, если Россию не допустят на Олимпийские игры», — сказал МакЛеннан в опубликованном интервью на YouTube-канале TSN.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная пропустит.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Их столица будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.