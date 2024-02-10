Там же не сомневаются, что сборная России сыграет на ОИ-2026.

«Ови уже не тот». В Канаде уверены, что Овечкин не сыграет на Олимпиаде. Зато будет Кросби

НХЛ наконец нашла общий язык с ИИХФ — игрокам лиги быть на Олимпиаде-2026! Более того — в феврале 2025-го пройдёт Турнир четырёх наций. Мир вновь увидит противостояния лучших из лучших.

Проблема одна — на турнире в следующем году точно не будет сборной России. Канада, США, Финляндия и Швеция — только эти страны сыграют на так называемом 4 Nations Face-Off. Но шансы на участие российской сборной на Олимпиаде-2026 всё ещё сохраняются.

Отсюда логичный вопрос: кто мог бы сыграть на том турнире? И он интересует не только российскую аудиторию, но и североамериканскую.

Журналисты канадского TSN Брайан Хейз, Джейми МакЛеннан и Джефф О’Нил обсудили тему возможного допуска/недопуска сборной России на Олимпиаду. Кроме того, североамериканские обозреватели поставили другой важный вопрос: а смогут ли сыграть на Олимпиаде и Турнире четырёх наций возрастные звёзды — Александр Овечкин и Сидни Кросби. Россиянину в 2026-м будет уже 40, канадцу — 38. Что же их ждёт?

«Если России не разрешат сыграть, это испортит мне турнир»

МакЛеннан: Не хочу портить праздник, но это всё, о чём я могу думать. Я надеюсь, что Россия… Ещё раз, это мировая проблема, и я понимаю это. Но турнир лучших их лучших… Кучеров, Василевский, Шестёркин — некоторые из лучших игроков — русские. Если им не разрешат сыграть, это испортит мне турнир. Не знаю, что вы думаете, ребята.

Хейз: Когда речь идёт о международном хоккее, с точки зрения истории Канада — номер один, Россия — номер два. С точки зрения истории они сыграли выдающуюся роль в международном хоккее — от Суперсерии до «Чуда на льду».

МакЛеннан: Это жизненные дела, реальные, и они намного выше наших компетенцией. Я надеюсь, что эти вещи и жизнь в целом изменятся и в ближайшие пару лет всё вернётся в норму. Не будет больше никаких конфликтов и всего такого. Но просто первое, о чём я подумал, когда они сказали про «турнир лучших из лучших»: в этой ситуации им следует сделать сноску рядом с названием, если Россию не допустят на Олимпийские игры.

Хейз: Я подумал бы так же сейчас. Россия в прошлом участвовала в Олимпийских играх, но её не называли Россией. Это были «нейтральные спортсмены», что бы это, чёрт возьми, ни значило, я не знаю.

Сборная России на Кубке мира — 2016 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

МакЛеннан: Я просто говорю «Россия».

Хейз: Все знают, что это была Россия. Я помню, что в 2018 году, когда не было НХЛ, Россия выиграла, но технически это была не Россия. Думаю, вы знаете, что у меня другая точка зрения на Россию и её позицию по поводу вещей в мире в прошлом. Они, вероятно, будут на Олимпиаде в 2026 году. Я предполагаю, что они будут там в 2030-м. Но в следующем году их не будет.

Однако это турнир лучших из лучших. Ты надеешься увидеть противостояние Канады с США, в лучшем случае в финале Канада против США где-нибудь в Бостоне или Монреале. И как минимум ты хочешь увидеть схватку Макдэвида с Мэттьюсом в матче на выбывание или что-то в этом роде. Это войдёт в число самых важных моментов — и это здорово.

Давно пора было. Макдэвид, Мэттьюс, Петтерссон, Ахо, представляющие четыре соответствующие страны, участвовали в объявлении турнира. Потом, когда вы доберётесь до Олимпийских игр, там будет представлено больше стран. Но давно пора было! И, знаете, я взволнован из-за возвращения турниров.

«Это может стать для Кросби приманкой через два года»

О’Нил: Обсудим, кто будет в составе сборной Канады на Олимпиаде, а кого не будет.

МакЛеннан: Вот вопрос для вас. Парень из «Питтсбурга» в вашей команде.

Хейз: Сид?

МакЛеннан: Да.

Хейз: Конечно, абсолютно точно, он будет в составе [сборной Канады].

МакЛеннан: Ему исполнится 38 лет.

Хейз: В 2026 году?

МакЛеннан: Да.

Хейз: Если он продолжит играть так же, думаю, он попадёт в состав.

МакЛеннан: Я тоже так думаю.

Хейз: Если он будет играть так, как делает это сегодня, то это верняк.

О’Нил: А если нет? Что, если он не будет играть так, как играет сегодня? Он всё ещё мог бы попасть в сборную в качестве игрока четвёртого звена, если не будет выступать на том же уровне? Что будет дальше? Или он скажет: «Я не поеду, если буду каким-то придурком из четвёртого звена»?

Сидни Кросби Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Хейз: Я думаю, Федерация хоккея Канады усвоила урок, который ей преподала ситуация Гретцки в 1998-м. Это был какой-то странный переход. Но, если учесть то, как Сид до сих пор катается, насколько он здоров, даже если он не забивает на том же уровне, думаю, он тот парень, которого можно оставить в команде — необязательно в первых звеньях. Если ж он всё ещё может так держаться на льду в своём нынешнем возрасте! Абсолютно точно можно оставить его частью команды.

МакЛеннан: Да, согласен. Я подумал о том, в какой ситуации он и его команда находятся сейчас. Это просто предвзятость к новизне. «Пингвинз» вне зоны плей-офф. Смогут ли они стать командой уровня плей-офф? Будут ли они когда-нибудь претендовать на кубок? Всё это может стать для Сида приманкой через два года. Он может подумать: «У меня есть возможность сыграть на турнире лучших из лучших, всё ещё двигаться вперёд». Потому что, если «Питтсбург» не выйдет в плей-офф или со скрипом заползёт туда и просто проиграет, — что в ближайшие пару лет станет его мотивацией? Ей могло бы стать попадание в сборную.

«Это ужасно сложно говорить, но Овечкин не попал бы в состав сборной сейчас»

Хейз: Я думаю, что бо́льший вопрос заключается вот в чём: если сборная России будет допущена, сыграет ли Овечкин? Я не знаю, попал бы он в состав сейчас. Думаю, Алекса пригласили бы из-за того, кем он является. Если бы сегодня вечером началась Олимпиада…

О’Нил: Чувак, это ужасно сложно говорить, но ответ — нет.

Хейз: Наверное, нет. Из-за того, как он играет, как он выглядит.

О’Нил: Он забил пять голов в этом году…

МакЛеннан: Сейчас у него девять (подкаст был записан во время перерыва на Матч звёзд НХЛ, когда у Овечкина на счету было девять голов. — Прим. «Чемпионата»).

Хейз: Да, он запихал ещё парочку. Но он идёт по графику на 15 шайб.

О’Нил: Это тяжело видеть. Он машет мимо шайбы, его щелчок в касание пропал. Овечкин уже не тот игрок. Я не знаю, мог бы он вернуться на свой уровень и как-нибудь наколотить 26-27 голов. Кто-то прислал мне сообщение, что гарантирует, что Ови забросит 26-27 шайб. Я ответил: «Ну не знаю, чувак». Я вообще не знаю. Он забил девять голов на данный момент, это не временная поломка, чтобы он забросил 20 с лишним в этом году…

Александр Овечкин Фото: Martin Rose/Getty Images

Хейз: Да, это так.

МакЛеннан: Да, конечно, так. Это точно не временная поломка.

Хейз: Прошло слишком много времени со старта сезона, чтобы это было не так.