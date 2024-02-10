Хмелевски – об игре с «Ак Барсом»: важная победа для «Салавата» и всего Башкортостана

24-летний американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошие эмоции, важная победа для «Салавата Юлаева», Уфы и всего Башкортостана. Мы очень рады выиграть. Думаю, это типичное «Зелёное дерби»: качельный матч, пацаны бились, все молодцы. Главное, что мы реализовали большинство, это помогает нам.

Насколько сложно было преодолевать защиту казанцев? Было тяжело, у них большие защитники и хорошая оборона. Но мы смогли прорваться в большинстве, так что мы добавляли ногами.

Была ли уверенность, что вернёмся в игру при 0:1? У нас такой сезон, что мы, кажется, ещё лучше играем, когда проигрываем. У нас хороший характер, есть лидеры, кто берёт игру на себя, когда мы проигрываем», — приводит слова Хмелевски пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Хмелевски принял участие в 61 матче, отметившись 54 (26+28) результативными действиями при показателе полезности «+12».