Журналист TSN: с точки зрения истории в хоккее Канада — номер один, Россия — номер два

Журналист канадского TSN Брайан Хейз, отвечая на вопрос о возможном недопуске сборной России на предстоящие Олимпийские игры в 2026 и 2030 годах, отметил, что Канада внесла наибольший вклад в историю хоккея.

«Когда речь идёт о международном хоккее, с точки зрения истории Канада — номер один, Россия — номер два. С точки зрения истории они сыграли выдающуюся роль в международном хоккее — от Суперсерии до «Чуда на льду».

Россия в прошлом участвовала в Олимпийских играх, но её не называли Россией. Это были «нейтральные спортсмены», что бы это, чёрт возьми, ни значило, я не знаю», — сказал Макленнан в опубликованном интервью на YouTube-канале TSN.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная уже точно пропустит.