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«Северсталь» по буллитам победила «Локомотив» в домашнем матче КХЛ

«Северсталь» по буллитам победила «Локомотив» в домашнем матче КХЛ
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам – 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Рожков (Иванцов) – 15:40 (5x5)     1:1 Симашев (Береглазов, Иванов) – 29:30 (5x5)     2:1 Ильин (Аймурзин, Муханов) – 38:37 (5x5)     2:2 Бут (Каюмов, Андронов) – 39:43 (5x5)     3:2 Скоренов – 65:00    

Счёт в матче был открыт во второй половине первого периода 23-летним российским нападающим «Северстали» Никитой Рожковым. Ответить на это ярославцы сумели только в середине второй двадцатиминутки голом Дмитрия Симашева. Уже под занавес этого же игрового отрезка череповчане вновь вышли вперёд усилиями Михаила Ильина, однако за 17 секунд до конца второго периода Даниил Бут восстановил паритет. В третьем периоде команды отличиться не сумели, выявлять победителя им пришлось за пределами основного времени.

В серии буллитов сильнее оказались хозяева благодаря голу Александра Скоренова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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