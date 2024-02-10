«Северсталь» по буллитам победила «Локомотив» в домашнем матче КХЛ

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам – 3:2.

Счёт в матче был открыт во второй половине первого периода 23-летним российским нападающим «Северстали» Никитой Рожковым. Ответить на это ярославцы сумели только в середине второй двадцатиминутки голом Дмитрия Симашева. Уже под занавес этого же игрового отрезка череповчане вновь вышли вперёд усилиями Михаила Ильина, однако за 17 секунд до конца второго периода Даниил Бут восстановил паритет. В третьем периоде команды отличиться не сумели, выявлять победителя им пришлось за пределами основного времени.

В серии буллитов сильнее оказались хозяева благодаря голу Александра Скоренова.

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