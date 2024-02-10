Варламов стал четвёртым российским вратарём, покорившим отметку в 600 матчей в НХЛ

36-летний российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов в эти минуты проводит свой юбилейный 600-й матч в НХЛ, который пришёлся на домашнюю игру с «Калгари Флэймз» (идёт первый период, впереди гости – 1:0).

Варламов стал лишь четвёртым российским вратарём, кто сумел добраться до отметки в 600 матчей в НХЛ. Ранее это достижение покорялось Николаю Хабибулину (799 матчей), Евгению Набокову (697) и Сергею Бобровскому (679).

Напомним, в нынешнем сезоне Варламов принял участие в 16 матчах в НХЛ, в которых отразил 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,88. В 599 играх НХЛ Семён отразил 91,6% бросков, пропуская в среднем 2,65 шайбы за игру. Нынешний сезон первый по его новому четырёхлетнему контракту с клубом, заключенному летом 2023 года, на общую сумму в $ 11 млн ($ 2,75 млн за сезон).