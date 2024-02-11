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Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Пасиоретти, Макмайкл) – 21:05 (pp)     0:2 Строум (Овечкин, Оши) – 43:24     0:3 Овечкин (Маленстин) – 59:33    

Напомним, форвард отличился в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз». На последней минуте встречи он отправил шайбу в пустые ворота соперника. Этот гол стал для Овечкина 57-м в пустые ворота. Россиянин вышел на единоличное первое место по этому показателю, побив рекорд Гретцки (56).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 12 голов и 23 результативные передачи. Отметим, результативная серия россиянина в НХЛ составляет пять матчей.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах.

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