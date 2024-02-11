Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота.

Напомним, форвард отличился в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз». На последней минуте встречи он отправил шайбу в пустые ворота соперника. Этот гол стал для Овечкина 57-м в пустые ворота. Россиянин вышел на единоличное первое место по этому показателю, побив рекорд Гретцки (56).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 12 голов и 23 результативные передачи. Отметим, результативная серия россиянина в НХЛ составляет пять матчей.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах.