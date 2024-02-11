Маршан: в каждом моменте «Вашингтон» был на пол шага быстрее

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан высказался о поражении своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Вашингтон Кэпиталз» (0:3), который прошёл этой ночью.

«Мы должны были быть лучше. Должны были выиграть больше единоборств. В каждом моменте они были на пол шага быстрее и выигрывали всю борьбу, так что мы должны прибавить в этом аспекте, это то, что мы должны улучшить к следующей игре», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою голевую серию до четырёх матчей.

«Бостон» остался с 73 очками, однако продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Брюинз» 14 февраля сыграют дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».