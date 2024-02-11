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Маршан: в каждом моменте «Вашингтон» был на пол шага быстрее

Маршан: в каждом моменте «Вашингтон» был на пол шага быстрее
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан высказался о поражении своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Вашингтон Кэпиталз» (0:3), который прошёл этой ночью.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Мы должны были быть лучше. Должны были выиграть больше единоборств. В каждом моменте они были на пол шага быстрее и выигрывали всю борьбу, так что мы должны прибавить в этом аспекте, это то, что мы должны улучшить к следующей игре», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою голевую серию до четырёх матчей.

«Бостон» остался с 73 очками, однако продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Брюинз» 14 февраля сыграют дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Пасиоретти, Макмайкл) – 21:05 (pp)     0:2 Строум (Овечкин, Оши) – 43:24     0:3 Овечкин (Маленстин) – 59:33    
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