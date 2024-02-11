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34 сейва Кочеткова принесли «Каролине» сухую победу над «Нью-Джерси» в овертайме

34 сейва Кочеткова принесли «Каролине» сухую победу над «Нью-Джерси» в овертайме
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В ночь с 10 на 11 февраля мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 1:0 OT одержали хозяева площадки.

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Три периода основного времени не принесли командам заброшенных шайб. Судьба встречи решилась в овертайме, на четвёртой минуте которого финский центрфорвард «Харрикейнз» Себастьян Ахо принёс победу своей команде. В течение игры игроки хозяев льда нанесли по воротам соперника 33 броска, хоккеисты «Нью-Джерси» попали в створ 34 раза.

В составе «Каролины» полный матч провёл российский голкипер Пётр Кочетков, который отразил все 34 броска по своим воротам и завершил игру без пропущенных шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 0
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ахо (Нечас, Славин) – 63:40    
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