34 сейва Кочеткова принесли «Каролине» сухую победу над «Нью-Джерси» в овертайме

В ночь с 10 на 11 февраля мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 1:0 OT одержали хозяева площадки.

Три периода основного времени не принесли командам заброшенных шайб. Судьба встречи решилась в овертайме, на четвёртой минуте которого финский центрфорвард «Харрикейнз» Себастьян Ахо принёс победу своей команде. В течение игры игроки хозяев льда нанесли по воротам соперника 33 броска, хоккеисты «Нью-Джерси» попали в створ 34 раза.

В составе «Каролины» полный матч провёл российский голкипер Пётр Кочетков, который отразил все 34 броска по своим воротам и завершил игру без пропущенных шайб.