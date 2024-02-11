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Два очка Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть в гостях «Коламбус»

Два очка Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть в гостях «Коламбус»
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В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Шайбами в составе победителей отметились Ник Пол, Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос и Брэндон Хагель.

У хозяев дубль на счету Буна Дженнера.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Его соотечественник и партнёр по команде Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам.

В составе «Коламбуса» ассист записал на свой счёт российский форвард Кирилл Марченко.

«Тампа» набрала 61 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Коламбус» остался с 42 очками и замыкает таблицу Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель, Рэддиш) – 15:40 (pp)     0:2 Чирелли (Хагель, Пол) – 20:49     0:3 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 40:22 (pp)     1:3 Дженнер (Годро, Веренски) – 52:22     2:3 Дженнер (Годро, Марченко) – 55:50 (pp)     2:4 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 59:12    
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