Два очка Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть в гостях «Коламбус»

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4).

Шайбами в составе победителей отметились Ник Пол, Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос и Брэндон Хагель.

У хозяев дубль на счету Буна Дженнера.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Его соотечественник и партнёр по команде Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам.

В составе «Коламбуса» ассист записал на свой счёт российский форвард Кирилл Марченко.

«Тампа» набрала 61 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Коламбус» остался с 42 очками и замыкает таблицу Востока.