Кочетков вышел на 3-е место по шат-аутам в статусе новичка среди действующих вратарей

В ночь с 10 на 11 февраля мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 1:0 OT одержали хозяева площадки.

Российский голкипер хозяев Пётр Кочетков оформил в этой встрече свой шестой шат-аут за карьеру в НХЛ. Этот результат помог 24-летнему россиянину выйти на третье место среди действующих вратарей по количеству матчей «на ноль», сыгранных в статусе новичка. Кочетков сравнялся с Джоном Гибсоном и уступает лишь Алексу Недельковичу и Мартину Джонсу (у обоих — по 7).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кочеткова 26 матчей, в которых он отражал в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.