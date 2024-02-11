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Кочетков вышел на 3-е место по шат-аутам в статусе новичка среди действующих вратарей

Кочетков вышел на 3-е место по шат-аутам в статусе новичка среди действующих вратарей
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В ночь с 10 на 11 февраля мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 1:0 OT одержали хозяева площадки.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский голкипер хозяев Пётр Кочетков оформил в этой встрече свой шестой шат-аут за карьеру в НХЛ. Этот результат помог 24-летнему россиянину выйти на третье место среди действующих вратарей по количеству матчей «на ноль», сыгранных в статусе новичка. Кочетков сравнялся с Джоном Гибсоном и уступает лишь Алексу Недельковичу и Мартину Джонсу (у обоих — по 7).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кочеткова 26 матчей, в которых он отражал в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 0
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ахо (Нечас, Славин) – 63:40    
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