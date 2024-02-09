Невероятный курьёз в НХЛ! Российского вратаря застали врасплох броском с центра площадки

Пётр Кочетков пропустил один из самых обидных голов в карьере, но это не помешало «Каролине» победить.

«Каролина» на своём льду принимала «Колорадо», который пока не слишком удачно проводил выездную серию, проиграв «Рейнджерс» и «Нью-Джерси». «Ураганам» и самим было необходимо исправляться — в последней игре они уступили «Ванкуверу».

С первых же минут «Харрикейнз» продемонстрировали, что настроены крайне решительно. А решительнее всех был настроен чешский форвард команды Мартин Нечас — 25-летний нападающий открыл счёт на исходе второй минуты встречи, поразив ворота Александра Георгиева первым же броском в створ. Конечно, в данном эпизоде стоит отметить сольный проход чеха, но при этом российский голкипер «лавин» сыграл не лучшим образом, потеряв шайбу.

К несчастью для Георгиева, и второй бросок по его воротам также оказался голевым — его автором вновь стал Нечас. На этот раз винить вратаря трудно — Мартин с убойной позиции буквально расстреливал Александра, который в этой ситуации едва ли мог что-либо поделать.

За три минуты до конца первого периода «Каролина» нанесла третий бросок в створ. С ним Георгиев справился, но вот среагировать на добивание не успел. А ведь это снова был Нечас, который оформил первый хет-трик в НХЛ.

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«Ураганы» успокоились после трёх заброшенных шайб и, кажется, мысленно ушли в раздевалку раньше времени. Иначе объяснить их провал на последней минуте перед перерывом не получается. Сперва одну шайбу для «Эвеланш» отыграл опытный новичок команды Зак Паризе, который сегодня проводил третий матч в свитере «лавин». 39-летний американец откликнулся на передачу Логана О’Коннора и пробил находившегося в воротах «Харрикейнз» Петра Кочеткова.

Местные бродкастеры ещё не успели показать гол Паризе со всевозможных ракурсов, как в трансляции раздался характерный «дзынь», а комментаторы закричали от удивления. Понять, что произошло, зрители у экранов смогли не сразу, но приближающийся план Кочеткова говорил о том, что в его владениях побывала ещё одна шайба. И действительно — игроки «Колорадо» уже спешили поздравить Самуэля Жирара, который наудачу бросил от красной линии и смог застать Петра врасплох всего через пять секунд после вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Род Бриндамор решил заменить Кочеткова после выхода из раздевалок, и это решение полностью оправдало себя — вышедший Антти Раанта смог оставить ворота в неприкосновенности. «Каролина» же смогла увеличить преимущество в середине второго периода — Майкл Бантинг реализовал удаление Джонатана Друена, сделав лидерство «ураганов» более комфортным.

На третий период «Харрикейнз» вновь вышли с Кочетковым в воротах — Раанта получил повреждение и не смог продолжить игру. Пётр, несмотря на невероятный курьёзный гол прямо перед заменой, не сломался и достойно отыграл последнюю треть матча, не позволив «Колорадо» забросить ни одной шайбы после 10 бросков в створ.

«Каролина» тоже не нанесла ни одного точного броска в заключительные 20 минут игрового времени, но при этом счёт на табло всё-таки изменился. На последней минуте Сет Джарвис выходил на пустые ворота, однако Микко Рантанен помешал канадцу, ударив того клюшкой по рукам, из-за чего судьи присудили хозяевам гол, который стал последним в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:2 — «Каролина» реабилитировалась за поражение в предыдущем матче, а вот «Колорадо» так и не может победить после перерыва на Матч звёзд.