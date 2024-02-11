Овечкин выдал четырёхматчевую голевую серию впервые с марта 2023 года

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, россиянин отличился в четвёртом матче кряду. Это его первая четырёхматчевая голевая серия после того, как с 19 по 25 марта 2023 года он забил в четырёх играх кряду. Тогда в активе Александра было пять шайб за четыре встречи.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 38-летнего российского суперфорварда 35 (12+23) очков в 47 матчах за «Кэпиталз».

Напомним, благодаря сегодняшней победе «Вашингтон» прервал шестиматчевую серию поражений в НХЛ.