Два российских вратаря попали в тройку лучших хоккеистов игрового дня НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших игроков прошедшего игрового дня, в котором состоялось 13 матчей.

Третьей звездой игрового дня признан российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков. Голкипер отразил все 34 броска и оформил «сухой» матч во встрече с «Нью-Джерси» (1:0 ОТ). Кочетков оформил свой шестой шат-аут в 53 матчах за карьеру в НХЛ.

Вторая звезда дня – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отразил 35 бросков и оформил шат-аут в матче с «Колорадо» (4:0). «Сухой» матч стал для него 41-м за карьеру в НХЛ. Этот результат помог ему выйти на чистое третье место по этому показателю в истории лиги среди россиян.

Первой звездой игрового дня признан защитник «Калгари» Маккензи Уигар, оформивший свой первый хет-трик в карьере в матче с «Айлендерс» (5:2).