Главный тренер «Авангарда» прокомментировал разгромную победу над «Сибирью»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» (7:2).

«Как мы и предполагали, что игра будет сложной и трудной… Все видели, какое начало было. Этот неожиданный гол. Рад, что наш вратарь после этого очень хорошо отыграл, непростая у него была ситуация. Но и ребята тоже потерпели, добавили и второй период, второй гол тоже, кажется, что не очень приятный. Все делали всё правильно, но бывают такие голы, как первый гол: несчастный случай, второй – несчастный. После таких голов надо собираться, не раскисать, а двигаться дальше к своей цели, что ребята и сделали. Все четыре звена, вратарь улучшили игру, заработали удаление, забили голы и в целом «5х5» тоже достаточно хорошо отыграли», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, «Авангард», набрав 86 очков в 61 матче, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (60) – на 10-й позиции, отставание от зоны плей-офф составляет два очка, при этом новосибирцы провели на две игры больше, чем «Нефтехимик» (62).