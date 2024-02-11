«Свечка летела». Вратарь «Авангарда» Проскуряков рассказал о нелепом пропущенном голе

36-летний российский вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков поделился подробностями курьёзной пропущенной шайбы из средней зоны в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (7:2).

«Всё отлично сложилось, выиграли с таким крупным счётом, реализовали много моментов. У меня работы не так много было. Хорошо себя чувствую сейчас, когда не играл, мы много тренировались, работали. Возможно, где-то ещё не хватает игровой практики.

Что случилось в эпизоде с курьёзным голом «Сибири»? Да все и так всё видели. Свечка летела, был такой неожиданный отскок ото льда, и я просто не успел среагировать. Но это не главное. Главное то, как мы отреагировали на сложившуюся ситуацию. Вернулись в игру и потом уже не отпустили», — сказал Проскуряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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Напомним, в нынешнем сезоне Проскуряков принял участие в 22 матчах за «Авангард», в которых отразил 92,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,95.