Президент КХЛ Морозов поздравил СКА с первым матчем на новой «СКА Арене»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о проведении на «СКА Арене» первого домашнего матча СКА, в котором санкт-петербургский клуб разгромил «Сочи» (8:1).

«Очень приятно здесь присутствовать и поздравить всех с тем, что в Питере появилась такая арена. У СКА большая армия болельщиков, которые будут заполнять этот дворец и поддерживать свою любимую команду.

Отдельное спасибо хочу сказать Алексею Борисовичу [Миллеру] за то, что команда переехала сюда в сложное время – мы все понимаем, идёт окончание регулярного чемпионата, впереди плей-офф, но этот вызов принят.

Надеюсь, болельщики помогут команде достичь целей. Хочется поблагодарить нашего председателя Совета директоров Геннадия Николаевича Тимченко, который оказал всю поддержку для строительства такого сооружения, где мы сегодня установим рекорд», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что в прошедшем первом матче в истории «СКА Арены» между СКА и «Сочи» (8:1) был установлен рекорд по посещаемости в закрытых помещениях. Игру посетил 21 481 зритель.