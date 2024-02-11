Алексей Миллер: «СКА Арена» — лучший хоккейный стадион на планете Земля

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер выступил с речью на церемонии открытия «СКА Арены» в преддверии встречи регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи».

«Сегодня исторический первый матч регулярного чемпионата КХЛ на «СКА Арене». «СКА Арена» — это самый большой и лучший хоккейный стадион на нашей планете Земля. Место, на котором построена арена, является знаковым для нашего города. Это место пропитано славой спортивных побед. В 1984 году здесь наш футбольный «Зенит» впервые выиграл золотые медали Советского союза. Здесь СКА в 1980-е годы проводил яркие матчи с лучшими хоккейными командами. А сегодня в нашем городе есть самый современный и высокотехнологичный футбольный стадион, на котором иногда собирает и СКА, собирая по 80 тыс. болельщиков.

Сегодня мы установим абсолютный мировой рекорд по посещаемости чисто хоккейной арены. И адрес этого рекорда – Петербург, проспект Гагарина, Россия!» — сказал Миллер на церемонии открытия.

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